Com apoio de Lula, esquerda oficializa candidatos ao DF

Por: Elisa Costa

[email protected]

A federação Brasil da Esperança, formada pelo Partido do Trabalhador (PT), o Partido Verde (PV) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), homologou nesse domingo (24), a candidatura dos escolhidos pelas agremiações para disputar o pleito em outubro. A convenção aconteceu no auditório da CNTI, na Asa Norte, e contou com mais de 500 pessoas, entre filiados, apoiadores e pré-candidatos.

Quem trava a batalha contra Ibaneis Rocha (MDB) pelo Executivo local é Leandro Grass, do PV, candidato a governador. “Não podemos ser a capital e ter mais de 200 mil pessoas que não tem o que comer. O que vamos fazer é dar moradia, recuperar a dignidade do nosso povo. A gente quer governar para aqueles que mais precisam”, destacou em discurso. Grass também levanta a bandeira da causa ambiental e da saúde.

A chapa conta com Olgamir Amancia, do PCdoB, como vice-governadora, que já foi secretária da Mulher durante a gestão de Agnelo Queiroz (PT). As candidaturas majoritárias ainda incluem Rosilene Corrêa (PT), que disputa uma cadeira no Senado, e Luís Inácio Lula da Silva (PT) como aposta para a presidência da República.

Em conversa com os jornalistas, a candidata Rosilene Corrêa afirmou que ao compor o Senado, pretende dar a Lula uma bancada comprometida com a retomada das políticas públicas. Na opinião da petista, Lula precisa de um Congresso fortalecido e renovado. “Temos uma saúde que pede socorro, uma educação que pede socorro e uma assistência social que pede socorro”, finalizou.

A convenção da federação debateu sobre corrupção, com foco principal no Orçamento Secreto e também criticou o presidente Jair Bolsonaro, o qual acusam de ter agido contra os direitos trabalhistas do povo. O grupo também defende pautas como a assistência aos mais necessitados, mulheres e pessoas com deficiência, além da valorização de professores e educadores.

Bruna Pilatti, diretora da União Nacional dos Estudantes, representou os mais jovens e destacou a necessidade de avanços voltados a esse público: “A juventude no Brasil se encontra desamparada e o cenário se repete no DF pelo governo Ibaneis. Quantos saíram da escola para garantir o mínimo de sobrevivência em casa? Os estudantes querem ter perspectiva de futuro”.

Durante a solenidade, o presidente do PV-DF, Eduardo Brandão, lembrou que a agremiação tem o foco na solidariedade e no desenvolvimento sustentável. “Pessoas continuam morrendo, jovens, pretos e pardos. Cada um de nós precisa fazer um pouco mais, ter consciência de que podemos mudar essa história”, disse. Ao ter a fala, o presidente do PT-DF, Jacy Afonso acrescentou: “Nós precisamos virar o jogo. Esse é o time que vai ser campeão e sem dúvida nenhuma, vamos fazer a diferença”.

Assim como os outros, o presidente do PCdoB regional demonstrou grande insatisfação com a gestão política atual e pediu para que a população lute contra o facismo. “Temos que retomar as nossas pautas: a reforma agrária, trabalhista e educacional. Vamos travar a luta contra essas injustiças, que também tem no transporte público e na saúde do Distrito Federal”, finalizou.

Agnelo Queiroz é candidato homologado do PT e disputa o Legislativo como deputado federal. Junto a ele, a deputada distrital Erika Kokay, a ativista e drag queen Ruth Venceremos, o ex-deputado Policarpo e a coordenadora nacional de Direitos dos Animais, Vanessa é o Bicho.

Do PV, Professor Reginaldo Veras e Louise Ferreira compõe as candidaturas a deputados federais e outros sete nomes estão incluídos na candidatura coletiva para deputados distritais. Pelo PCdoB, concorrem a federais Flausino e Ana Prestes, neta do líder comunista Luiz Carlos Prestes, com apenas dois candidatos a distrital.

A convenção de escolha dos candidatos é obrigatória, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e só pode ser realizada até o dia 5 de agosto. As campanhas começam no dia 15 de agosto, quando todos podem pedir voto e divulgar o número na urna eletrônica. As federações, denominadas como a união entre dois ou mais partidos, não podem se separar nos próximos quatro anos, diferentemente das coligações, que são apenas alianças entre agremiações.

PSOL e Rede confirmam candidatura de Keka Bagno

Ainda no domingo (24), o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e Rede Sustentabilidade oficializaram Keka Bagno (PSOL) como candidata a governadora do Distrito Federal. Keka Bagno está na política há 15 anos e já concorreu ao pleito anteriormente, como vice-governadora pelo PSOL. É conselheira tutelar e luta pelo espaço das mulheres na política, pelo combate à fome, ao racismo e desigualdade social.

Como vice, o escolhido é Toni de Castro, da mesma agremiação. Para o Senado Federal, a federação criou uma candidatura coletiva, representada pelo ambientalista da Rede, Pedro Ivo. A união do PSOL e Rede no DF é presidida pelo deputado distrital Fábio Félix, e nacionalmente por Guilherme Boulos, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST).