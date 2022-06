Colônia de Férias: Centro de Educação Infantil Pipoquinha abre inscrições para crianças de 2 a 8 anos

Oficinas de arte, gincanas e teatro estão entre as atividades oferecidas na programação

Com as férias escolares se aproximando, os pais já começam a buscar opções de entretenimento para os filhos se divertirem durante o recesso até a volta às aulas.

Já Tradicional em Taguatinga, a Colônia de Férias realizada pelo CEI Pipoquinha está cheia de atividades lúdicas, esportivas e até aulas de culinária para as crianças.

Enquanto papai e mamãe estão trabalhando, as crianças estarão brincando e se divertindo para valer no Pipoquinha!

Toda criança gosta de se divertir com seus iguais. É brincando que a imaginação e a criatividade dos pequenos ultrapassa a linha da realidade. Mesmo sem viajar, o período de descanso escolar pode ser repleto de diversão para as crianças. O objetivo principal do projeto é propiciar tranquilidade aos pais que seguem suas rotinas de trabalho e precisam de um ambiente seguro para deixar suas crianças durante o recesso escolar.

“Aqui as crianças vivem verdadeiros sonhos dentro do conjunto de atividades recreativas elaboradas por nossa psicopedagoga para promover socialização e interação com as outras crianças, contribuindo para a boa convivência, autonomia e autoestima. Sua criança irá se divertir para valer!”.

As atividades são realizadas na própria escola ( ambiente seguro e acolhedor), priorizando áreas livres A programação conta com:

Jogos dirigidos;

Dinâmicas recreativas;

Dobradura;

Oficina gourmet (incluindo prática e leitura nutritiva);

Oficina de artes (pintura, modelagem, desenho criativo e sucata);

Criação e construção de brinquedos utilizando-se materiais reciclados (embalagens vazias, tecidos, espiga de milho e tudo mais que a riquíssima imaginação permitir);

Caça talentos;

Contação de histórias (fantoches, dramatizadas);

Teatro de fantoches;

Tarde literária;

Gincanas;

Sessão filme/pipoca;

Resgate de brincadeiras populares;

Cardápio especial de férias com lanche completo (às 15h e 17h30).

Outras informações:

Faixa etária: de 2 a 8 anos

Data: de 11 a 22 de julho

de 11 a 22 de julho Horário: das 13h às 18hs

Contato:

WhatsApp – (61) 99372-5020

Acesse – https://conecta.bio/ceipipoquinha

As vagas são limitadas e estão abertas para os alunos já matriculados da escola e para todas as crianças externas. Sua criança não pode perder essa aventura!