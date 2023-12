Colisão seguida de capotamento em Santa Maria

Apesar do cenário impactante, felizmente ninguém se feriu no acidente

Na madrugada deste sábado (9), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu um acidente próximo ao viaduto de Santa Maria, sentido Plano Piloto.

Ao chegar ao local, as equipes se depararam com uma colisão envolvendo um Fiat Argo, de cor prata e um Hyundai I30, de cor preta, que veio a capotar na via após o choque, ficando apoiado pelo teto. Apesar do cenário impactante, felizmente ninguém se feriu no acidente.

A PRF ficou responsável pelo local.