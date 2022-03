Colisão na BR-020 deixa motociclista em estado grave

O jovem de 22 anos, foi atendido pela equipe de socorro e estava inconsciente, apresentava suspeita de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave e trauma de tórax, sendo transportado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS)

Um carro colidiu com uma motocicleta na BR 020, próximo a Sobradinho, na tarde deste sábado (26). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu esta ocorrência empregando duas viaturas e nove militares.

O condutor do veículo foi atendido por nossas equipes no local e não apresentava ferimentos, o veículo se encontrava fora da pista, no canteiro central. Já o motocicleta de 22 anos, foi atendido pela equipe de socorro e estava inconsciente, apresentava suspeita de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) grave e trauma de tórax, sendo transportado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Uma faixa da via ficou interditada durante o atendimento, e o local ficou aos cuidados da PRF.