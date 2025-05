Colisão frontal deixa motociclista gravemente ferido na DF-290

Nesta segunda-feira (12), um motociclista ficou gravemente ferido depois de colidir frontalmente com um carro na Ponte Alta Sul, sentido Goiânia, Gama. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a ocorrência foi atendida às 16h09, com o empenho de três viaturas e uma aeronave.

Ainda conforme informações do CBMDF, o piloto da moto, um jovem aparentando cerca de 20 anos e sem documentação, foi encontrado inconsciente, com sinais de sangramento na cabeça e queixo, além de dificuldade respiratória e sinais vitais instáveis.

Os primeiros socorros foram realizados com agilidade pela equipe terrestre, sendo prontamente apoiada pela Unidade de Resgate Aéreo. Dada a gravidade do quadro clínico, foi realizado transporte aéreo imediato ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

Os ocupantes do carro não sofreram lesões e permaneceram no local.

A cena da ocorrência ficou sob os cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).