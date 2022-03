Colisão frontal de veículos deixa cinco pessoas feridas no setor de clubes Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu essa ocorrência empenhando cinco viaturas e 21 militares

Um carro, que dirigia na contramão, bateu de frente com outro carro no setor de clubes Sul, próximo ao clube Naval, na noite deste domingo (6). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu essa ocorrência empenhando cinco viaturas e 21 militares. Cinco pessoas ficaram feridas, mas não houve óbitos.

Os veiculo envolvidos foram um Subaru, de cor prata, que era conduzido por um homem de 43 anos. Estavam no veículo mais uma criança e dois adolescentes, todos da mesma família. Todos sofreram escoriações, com dores pelo corpo. A família foi atendida e transportada ao HBB, todos conscientes, orientados e estáveis.

O segundo veiculo era um Chevrolet Onix, de cor vermelha, conduzido por uma mulher de 41 anos, única ocupante. A vítima ficou presa as ferragens. Ao ser retirada, ela apresentava sinais de múltiplas fraturas nos membros inferiores e no membro superior esquerdo e foi transportada ao HBB consciente e orientada.