Colisão envolvendo dois veículos deixa feridos no Lago Norte

Na noite do último sábado (6), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência próximo à Prainha do Lago Norte, sentido Varjão-DF.

No local, as equipes de socorro depararam-se com uma colisão envolvendo dois veículos.

Um VW Gol, de cor cinza, conduzido pelo senhor M. X. N, de 19 anos, que não se feriu.

Porém três passageiros precisaram de transporte para o hospital: a jovem A. C. C. S, de 17 anos, apresentava escoriações na perna esquerda e queixava-se de dores na região do tórax; a jovem V. I. S. R, de 24 anos, queixava-se de dores na região da mandíbula; o jovem G.H. C. M, de 18 anos, apresentava fratura no braço esquerdo e lesão no tornozelo direito, todos transportados para o IHBB, conscientes e orientados.

Já o VW Fox, de cor vermelha, conduzido pelo senhor M. P. X, de 53 anos, que foi atendido por pelos socorristas e transportado para o IHBB consciente e orientado, queixando-se de dores na região do tórax.

Durante o atendimento do CBMDF duas faixas de rolamento precisaram ser interditadas.

A PMDF foi acionada.