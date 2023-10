Colisão entre veículos termina em capotamento na Asa Norte

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) transportou três vítimas ao hospital

Na noite da última sexta-feira (20), um acidente envolvendo um Ônix e uma Outland deixou três pessoas feridas, próximo à Quadra 102, da Asa Norte. E, devido força da colisão, o primeiro carro acabou caindo de cima da tesourinha na via de baixo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e transportou ao hospital três vítimas que estavam dentro do Onix. Por conta dos primeiros socorros a uma das vítimas foi necessário a abertura do porta malas e o rebatimento do banco traseiro com uso de equipamento hidráulico.

A condutora da Outlander, uma mulher de 52 anos, não se feriu e permaneceu no local.

No ONIX, haviam três ocupantes que foram atendidos e transportados ao Instituto Hospital de Base de Brasília:

– a senhora J.T.S. de 29 anos estava consciente e desorientada, com hematoma na cabeça;

– o senhor D.S.X. de 27 anos, estava consciente e desorientado com dores nas costas;

– a senhora E.O.T. de 59 anos, estava inconsciente e com dificuldade respiratória.

Uma faixa do eixo W e as faixas de tesourinha foram interditadas durante o atendimento.