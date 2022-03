Colisão entre veículos deixa vítima fatal no Setor de Mansões Lago Norte

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando duas viaturas e oito militares

Uma motocicleta conduzida por um homem de 25 anos colidiu de frente com um veículo de passeio conduzido por um homem de 44 anos na madrugada deste domingo (27). O motociclista apresentava ferimentos diversos e veio a óbito no local.

O fato ocorreu na DF 005 altura da MI 03 no setor de mansões do Lago Norte, sentido Paranoá. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando duas viaturas e oito militares.

Chegando ao local as equipes encontraram o senhor do veículo com escoriações pelo corpo, consciente e orientado. O homem foi transportado ao HRPa pelo Samu. A vítima que morreu no local foi transportada para o IML.