Colisão entre três veículos deixa feridos em Samambaia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou oito viaturas para atender à ocorrência

Uma colisão envolvendo três veículos na ligação Taguatinga/Samambaia deixou feridos na noite de domingo (10), por volta das 20h06.

O acidente ocorreu na pista que conecta Taguatinga a Samambaia, logo após a ponte no sentido Samambaia. Ao chegarem ao local, as equipes do CBMDF depararam-se com um VW/Gol vermelho, um Fiat Cronos branco e um Renault Logan, também branco, colididos no centro da via.

O condutor do Renault Logan queixou-se de dores na região cervical. Os passageiros do veículo, uma mulher de 47 anos, com dores nas pernas (sem sinais de fraturas), e um jovem de 20 anos, com possível fratura no nariz, foram prontamente avaliados pelos socorristas do CBMDF. Em decorrência da avaliação, foi necessária a remoção para o Hospital Regional de Ceilândia.

Um passageiro do Fiat Cronos, de 35 anos, apresentava um corte na região frontal de aproximadamente 5 cm. Ele também foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia. Todos os envolvidos foram transportados conscientes e orientados.