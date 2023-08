Colisão entre carros deixa quatro pessoas feridas em via do Entorno

Acidente aconteceu na GO-520, via de ligação com a DF-290, próximo à Vila DVO, em Santa Maria

Na manhã deste domingo (20), uma colisão entre dois veículos deixou quatro pessoas feridas na GO-520, via de ligação com a DF-290, próximo à Vila DVO, em Santa Maria.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente entre um Ford KA branco e um Fiat Uno de cor cinza, aconteceu por volta das 5h40.

As vítimas apresentavam fraturas diversas e acabaram sendo transportadas aos hospitais regionais do Gama (HRG), de Santa Maria (HRSM), e à unidade de saúde do Nova Gama, no Entorno do DF.

A via ficou interditada para o atendimento das vítimas.