Colisão entre carro e moto deixa homem ferido em Planaltina

Na manhã deste sábado (25), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 06h00 para atender a uma ocorrência de colisão entre um carro e uma motocicleta nas proximidades do Morro da Capelinha, situado na DF-230, em Planaltina. Três viaturas foram deslocadas para o local do sinistro.

Ao chegarem, as equipes de socorro se depararam com um GM/Corsa preto colidido com uma motocicleta vermelha. O motociclista, identificado como R.N.S., de 46 anos, estava ao solo e sem capacete. Ele apresentava suspeita de lesão na pelve e fratura na mão esquerda. R.N.S. foi atendido no local, consciente, orientado e estável, sendo posteriormente transportado ao Hospital Regional de Planaltina.

O condutor do GM/Corsa não sofreu ferimentos e não necessitou de transporte hospitalar.

Até o momento da publicação da reportagem, não havia informações detalhadas sobre a dinâmica do sinistro.