Colisão entre carro e caminhonete deixa duas pessoas feridas em Sobradinho

As vítimas dos veículos foram conduzidos ao hospital pelos bombeiros, os carros ficaram destruídos após a batida

Na tarde deste domingo (17), uma colisão entre um carro de passeio e uma caminhonete deixou os condutores de ambos os veículos feridos, na tarde deste domingo no Recanto da Serra, em Sobradinho.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local, os dois carros envolvidos na batida estavam fora da pista. O motorista da caminhonete, um homem de 69 anos, estava consciente, orientado e estável quando foi atendido pelos bombeiros. Apresentava uma possível fratura na perna direita e reclamava de dores nas costelas. Foi transportado para o Hospital Regional do Paranoá (HRPa).

O motorista do outro veículo, um homem de 43 anos, apresentava ferimentos nos braços e na cabeça e reclamava de dor na nuca e no tórax. Ele estava preso entre as ferragens e os bombeiros precisaram seguir protocolo de desencarceramento para retirá-lo. Após passar por regulação médica, recebeu a indicação para ser transportado de aeronave para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

A via no local da ocorrência precisou ser interditada nos dois sentidos para que as equipes fizessem o atendimento em segurança às vítimas envolvidas. Após a desmobilização do CBMDF o local ficou aos cuidados da PMDF.