Colisão entre carro e caminhão resulta em um homem ferido

No início da manhã deste sábado (4), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência no viaduto de acesso à Granja do Torto, em Brasília-DF

Ao chegarem no local as equipes constataram que se tratava de uma colisão envolvendo um VW/Gol, de cor prata e um caminhão VW, de cor branca.

O condutor do Gol, senhor L.C.G., 47 anos de idade, foi avaliado pelos socorristas e apresentava um corte na face, queixas de dores nas costas e olhos. Ele estava consciente, orientado e estável e foi transportado ao IHBB. O caminhão era conduzido pelo senhor J.B.J., de 42 anos, que nada sofreu.

Os riscos presentes foram gerenciados pelas equipes de salvamento.

A Polícia foi acionada para o local.

Não foram determinados detalhes sobre a dinâmica do acidente.