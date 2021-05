Colisão entre carreta e carro de passeio trava a Epia Sul

O socorro foi acionado mas segundo o Subtenente do Corpo de Bombeiros, não houveram feridos

Uma carreta e um carro de passeio colidiram na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), no Distrito Federal na tarde desta sexta-feira, 21. O socorro foi acionado mas segundo o Subtenente do Corpo de Bombeiros, não houveram feridos. “Embora tenha acontecido a colisão da carreta com o carro pequeno, ninguém se feriu”, afirmou.

Os veículos da colisão estão bloqueando a via. O congestionamento está crítico e já chega ao centro do Cruzeiro, região administrativa do DF.