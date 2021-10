Colisão entre caminhões e ônibus deixa duas pessoas feridas

No momento da colisão, o ônibus estava com 27 passageiros que não se feriram

Na noite de quarta-feira (27), uma colisão entre dois caminhões e um ônibus deixou duas pessoas presas às ferragens, no KM 49 da BR 020, entre Planaltina (DF) e Formosa (GO).

O Corpo de Bombeiros Militar do DF chegou no local e encontrou três veículos envolvidos, sendo que em dois deles se os condutores estavam presos às ferragens.

O primeiro veículo a ser atingido foi um caminhão tipo caçamba carregado de entulho. O veículo era conduzido pelo senhor Antônio, de 56 anos, que não se feriu.

O segundo veiculo envolvido foi outro caminhão que colidiu na traseira do primeiro. Era conduzido pelo senhor Weslei, de 45 anos, que se encontrava preso às ferragens. Os bombeiros utilizaram uma ferramenta de desencarceramento para sua retirada. O homem foi atendido e transportado ao HRP em estado grave com múltiplas fraturas e ferimentos , inconsciente e instável.

O terceiro veiculo foi um ônibus da empresa Catedral, que partiu de Trindade (GO) com destino a Corrente (PI). O coletivo colidiu na traseira do segundo caminhão.

O ônibus era conduzido pelo senhor Edelsiley, de 37 anos, que também ficou preso às ferragens. Após desencarceramento, ele foi atendido e transportado ao HRS com suspeita de fratura na clavícula e braço direito, corte profundo na face e escoriações, estava consciente e orientado.

No momento da colisão, o ônibus estava com 27 passageiros que não se feriram. Todos os veiculo seguiam sentido Formosa (GO). Durante a operação de resgate a via foi totalmente fechada. A cena ficou aos cuidados da Policia Rodoviária Federal.