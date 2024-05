Coleta de documentos dos moradores do Riacho Fundo para regularização é iniciada

Nesta segunda-feira (20), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) informa que nas próximas semanas, iniciará a titulação dos imóveis indicados no edital nº 234/2024, localizados no Riacho Fundo. O trabalho se inicia com a convocação dos moradores para apresentar a documentação com vistas à regularização do imóvel.

O processo segue para análise e, em seguida, vem o edital com o nome dos habilitados. Outra vantagem: o GDF entrega aos contemplados gratuitamente as escrituras, lavradas em cartório, e o lote em definitivo.

Trata-se de um trabalho persistente feito em Áreas de Regularização de Interesse Social (Aris), beneficiando famílias com renda de até cinco salários mínimos e que são as ocupantes originárias da habitação, entre outros critérios.

Confira o cronograma

– Riacho Fundo: 27/5 a 10/6

– Endereço para entrega da documentação e ou dúvidas: Ac 3 Cln 7 Bl A B, s/n, Riacho Fundo – Riacho Fundo I, Brasília – DF, 71810-300

– E-mail para entrega da documentação e/ou dúvidas: [email protected]

Os endereços convocados você encontra neste link.

A documentação de que trata este edital deverá ser apresentada presencialmente na Administração Regional do Riacho Fundo, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, ou pelo e-mail já citado. Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone: (61) 3214-1883 ou pelo e-mail indicado.

*Com informações da Agência Brasília.