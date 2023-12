Codhab: mais moradias, escrituras e projetos para a política habitacional

Diretor-presidente da companhia comemora avanços na habitação na capital federal, onde mais de 20 regiões foram beneficiadas

“Neste ano, à frente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF), posso afirmar que conseguimos realizar ações importantes para implantar a regularização fundiária em áreas de interesse social, garantir salubridade e segurança para residências que estavam precárias, assegurar o direito à escritura definitiva e, é claro, tornar o sonho da casa própria em realidade.

Cada iniciativa desenvolvida objetivou beneficiar famílias de baixa renda, proporcionando dignidade, segurança e bem-estar. Conseguimos entregar 2.143 unidades habitacionais em diversas regiões do DF, como Itapoã, Samambaia, Sol Nascente, Recanto das Emas e Riacho Fundo II.

Projetamos para o ano de 2024 o lançamento/ou início da obra de pelo menos 25 mil unidades, destacando o Centro Urbano e o Reserva do Parque no Recanto das Emas, as quadras 100 ímpares de Samambaia, o Alto Mangueiral e a QNR 6, em Ceilândia. Com esses projetos em larga escala, beneficiaremos mais de 60 mil pessoas.

Poder proporcionar um lar digno e seguro é a base do nosso subprograma Melhorias Habitacionais. Foi emocionante acompanhar a entrega de casas reformadas ou reconstruídas. Nosso time de arquitetos e engenheiros atendeu mais de 20 famílias.

Mais de 1.500 titulações de moradias foram realizadas este ano. Moradores de 20 cidades em todo o DF estão com o sossego da regularização de seus imóveis.

Por fim, destaco a elaboração, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), do texto da lei de parcelamento de solo, que dará muito mais agilidade à aprovação dos projetos para construção de habitações de interesse social. Participamos da elaboração do novo texto da lei n° 3877/2006, democratizando e ampliando o alcance da política habitacional.”

Com informações da Agência Brasília