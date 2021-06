Codevasf lança estrutura de apoio da Rota da Fruticultura

O objetivo da Rota da Fruticultura da Ride/DF é elaborar estratégias para aumentar a produção e o fornecimento de frutas para mercados internos e externos, gerar emprego e renda na região, promover o intercâmbio de experiências e tecnologias

As ações da Rota da Fruticultura da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride/DF) terá o apoio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Nesta terça-feira (8), em Brasília, a Codevasf, em articulação com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), lançou uma estrutura de apoio para acompanhar e executar o evento.

“É uma rota inovadora que vai abranger toda a Ride-DF. Não é pequena, é do tamanho do estado de Pernambuco e tem 4,8 milhões de habitantes. A rota terá início em 12 de junho, com o lançamento dela em Planaltina (DF)”, afirmou o coordenador do grupo de trabalho da Rota da Fruticultura da Ride/DF na Codevasf, Luiz Antônio Curado.

O objetivo da Rota da Fruticultura da Ride/DF é elaborar estratégias para aumentar a produção e o fornecimento de frutas para mercados internos e externos, gerar emprego e renda na região, promover o intercâmbio de experiências e tecnologias, diversificar e implantar novas culturas e fomentar e motivar novos agricultores na produção de frutas no DF e Entorno.

A rota reúne o Distrito Federal, 29 municípios de Goiás e 4 municípios de Minas Gerais e é o eixo organizador de toda a cadeia produtiva da fruta: produtores rurais; associações; grupos comerciais; setor público; governos federal, distrital, estaduais e municipais; setores de logística, entre outros.

“A Codevasf ao longo dos anos tem promovido o desenvolvimento regional — inicialmente na bacia do Rio São Francisco e, agora, estamos dando um foco na região do Distrito Federal e Goiás”, destacou o diretor da Área de Gestão dos Empreendimentos de Irrigação da Codevasf, Luís Napoleão Casado.

A deputada federal e coordenadora da Frente Parlamentar Mista do Agronegócio e Agricultura Familiar, Bia Kicis, o deputado federal e coordenador da Frente Parlamentar Mista em Prol do Semiárido, General Girão, e o diretor do Departamento de Desenvolvimento Regional e Urbano do MDR, Francisco Soares de Lima Júnior, entre outros convidados, participaram da cerimônia.

Rotas de Integração Nacional

A implantação das Rotas de Integração Nacional, como a Rota da Fruticultura, é uma ação do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento Regional e Urbano, em conjunto com órgãos parceiros, associações e entidades locais. O programa segue as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional e integra as estratégias do ministério para, com inclusão produtiva, desenvolver regiões.

Depois de criadas, as rotas atuam com redes interligadas de Arranjos Produtivos Locais (APLs) para promover inovação, diferenciação, competitividade e lucratividade de empreendimentos associados.