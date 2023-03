Clínica odontológica oferece vagas para pessoas em situação de vulnerabilidade social

Ação acontece em abril e maio

A clínica IGM odontopediatria e o IGM Cursos realizam procedimentos de laserterapia e lasercirurgia gratuitos para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Ao todo serão 63 vagas. Entre os dias 14 e 15 de abril, 18 pacientes serão atendidos e, entre os dias 5 e 6 de maio, 45 pessoas serão beneficiadas.

De acordo com a odontopediatra Ilana Marques, o procedimento é rápido e sem dor. “O laser é um método seguro, rápido, indolor e capaz de amenizar a dor e diminuir o tempo do ciclo da doença. Logo após a primeira sessão já se nota uma melhora no paciente”, explica a especialista.

A laserterapia pode tratar inúmeras doenças. Entre elas, herpes, hematoma de erupção, dor no irrompimento de dentes, aftas, trauma de tecidos moles e duros, dentes sensíveis, má formação dentária, língua geográfica e paralisias faciais. Já a lasercirurgia, é indicada para casos de mucocele, frenectomia lingual e labial, gengivoplastia, entre outros.

“A laserterapia pode atuar como um excelente tratamento de apoio. Em alguns casos, como o da herpes, reduz a carga viral o que diminui o incômodo. Além disso, quanto antes o laser for aplicado, melhor é a resposta no organismo”, afirma Ilana Marques.

Para fazer o procedimento gratuito, é necessário marcar uma avaliação pelo número: (61) 3447-8229.

IGM Odontopediatria

Endereço: Ed Life Center, conjunto O, salas 201, 203, 207, 209, 210 e 211 – Asa Norte

Horário de funcionamento: Segunda a sexta, das 8h às 18h; e sábado das 8h às 13h

Siga: @igmodontopediatria