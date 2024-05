CLDF vai arrecadar doações para população do RS

Nesta terça-feira (07), os parlamentares distritais anunciaram que a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) arrecadará doações para auxiliar a população do Rio Grande do Sul (RS), atingido por fortes chuvas desde a semana passada. A iniciativa foi endossada por todos os parlamentares da Casa.

Os donativos recolhidos serão entregues para a Força Aérea Brasileira (FAB), que vem distribuindo itens doados, além de atuar no resgate de pessoas ilhadas, nos atendimentos de saúde, entre outras frentes.

Ao anunciar a campanha na sessão ordinária de hoje, o deputado Ricardo Vale (PT) explicou que a ideia é estabelecer um local “para que as pessoas possam entregar alimentos, roupas, agasalho e até ração para cachorros”, entre outros donativos que possam ser úteis aos desabrigados. Ele assegurou que tem certeza de que o povo do DF vai ajudar. “A situação é muito triste e não poderia a casa do povo do DF ficar alheia”, argumentou o vice-presidente da casa.

Na mesma linha, o deputado Wellington Luiz (MDB), presidente da CLDF, declarou que a Câmara precisa ser um exemplo. “Essa casa não medirá esforços para que essa excelente ideia seja adotada o mais rápido possível”, reforçou. O distrital Pedrosa (União Brasil) também se solidarizou: “que a gente ajude esse estado grandioso a se reerguer através da força de todos nós brasileiros”. São mais de 850 mil pessoas sofrendo as consequências das chuvas, lembrou o deputado Pastor Daniel de Castro.

“Hoje eu quero só prestar minha solidariedade ao povo do RS, aos nossos irmãos brasileiros, que tem suas casas sob as águas, que perderam filhos, que perderam pais e que perderam netos. Enquanto nós falamos daqui há cidades inteiras debaixo d’água. A situação no RS é triste no Brasil inteiro”, lamentou o distrital Thiago Manzoni (PL).

*Com informações de Daniela Reis – Agência CLDF