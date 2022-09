CLDF participa de Teste de Integridade das urnas eletrônicas, em parceria com TRE-DF

A CLDF participa do teste, oferecendo o ambiente físico, recursos tecnológicos e força de trabalho

Este sábado (1) será marcado pela participação da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), no Teste de Integridade das urnas eletrônicas, previsto na Resolução do TSE 23.673/2021, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF).

A CLDF participa do teste, oferecendo o ambiente físico, recursos tecnológicos e força de trabalho. Haverá, também, transmissão ao vivo e ininterrupta de todo o procedimento por meio da TV Câmara Distrital. O processo começa sábado (1°), às 9h, e termina domingo (2), dia das eleições, às 17h.

Nesta sexta-feira, no plenário da Câmara, foi realizada uma apresentação teórica sobre os trabalhos que serão realizados no domingo, além de um treinamento prático nas ilhas de auditoria. O procedimento contará com a participação de cerca de 120 pessoas. As ilhas de auditoria foram montadas no Foyer do Plenário e contam com computadores, impressoras e urnas eletrônicas.

Pela primeira vez, nas eleições deste ano, a CLDF será parceira do TRE-DF na realização do Teste de Integridade das urnas, que ocorre nos dias de votação como forma de comprovar a segurança e a confiabilidade do pleito eleitoral.

Serão auditadas 20 urnas, sorteadas aleatoriamente entre todas as que estarão instaladas nas seções eleitorais durante os dias 2 de outubro e 30 de outubro, se houver segundo turno.

O processo acontecerá simultaneamente em todo o País. No prédio da Câmara Legislativa serão utilizadas catorze urnas sem a coleta da biometria do eleitor. Na Escola Canadense de Brasília, será colocado em prática projeto-piloto com biometria no Teste de Integridade em seis urnas. Lá, o procedimento ocorrerá com a participação de eleitores voluntários que, após votar no dia do pleito, serão convidados a participar da iniciativa em local adjacente ao da votação.

Sorteio das urnas que serão auditadas

De acordo com o juiz eleitoral Romes Eduardo Oliveira, responsável pelo processo, no DF, no sábado (1), véspera da eleição, em cerimônia pública, a partir das 9h, no Plenário da Câmara, serão sorteadas as seções eleitorais que serão auditadas. Em seguida, as urnas eletrônicas destinadas às seções sorteadas, que estavam prontas para serem utilizadas, serão transportadas para a CLDF e para a Escola Canadense de Brasília.

Serão 14 urnas deslocadas para a Câmara e outras seis irão para a Escola Canadense. Novas urnas serão preparadas e enviadas para uso nas seções eleitorais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda no sábado, após a chegada das urnas na Câmara, no final da tarde, o ambiente será lacrado e ninguém poderá adentrá-lo até o juiz deslacrá-lo às 6h30 de domingo. Durante todo este período o ambiente será filmado ininterruptamente. Todo o procedimento será transmitido ao vivo pelo canal do TRE-DF no YouTube e acompanhado pela TV Câmara Distrital.

Segundo Romes Oliveira, cédulas de papel foram preenchidas previamente por partidos políticos e algumas faculdades, a pedido do TRE-DF, com números reais dos candidatos para utilização no Teste de Integridade. As cédulas estão lacradas em urnas de lona. No domingo, em ambiente também filmado e transmitido ao público pelos canais, as urnas que estavam prontas para utilização na eleição serão ligadas e funcionarão como se estivessem na seção eleitoral.

As urnas eletrônicas receberão os mesmos votos que estão consignados em cédulas de papel e, ao final do dia da eleição, o resultado eletrônico e o dos votos em papel serão comparados.

Todos os procedimentos são filmados em vídeo, publicados ao vivo pela internet e auditados por empresa independente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Teste será realizado no mesmo horário de funcionamento da eleição real e terminará às 17h. A partir deste momento, será encerrada a votação simulada e emitidos os Boletins de Urna Eletrônica e dos votos nas cédulas de papel, inseridos no computador. O objetivo é confirmar a coincidência dos resultados. Se houver divergências, os vídeos das câmeras das urnas eletrônicas serão verificados até que se encontre o momento do possível erro de digitação na urna eletrônica.

Programação

Sábado (1):

9h, abertura da audiência pública de seleção de seções a serem auditadas, com transmissão ao vivo da TV Câmara Distrital e do canal do YouTube do TRE-DF.

Após a seleção das 14 seções e chegada das urnas à CLDF, o ambiente será lacrado e ninguém poderá adentrá-lo até o juiz deslacrá-lo às 6h30 de domingo.

Domingo (2):

6h30, deslacração do ambiente do Foyer do Plenário.

7h, abertura de audiência pública do Teste de Integridade, com transmissão ao vivo da TV Câmara Distrital e do canal do YouTube do TRE-DF.

Em seguida, o juiz autorizará a deslacração das urnas de lona contendo as cédulas de papel e emissão das zerésimas no computador e na urna eletrônica.

De 8h às 17h será realizada votação nas urnas auditadas, de acordo com as cédulas de papel.

17h será encerrada a votação e emitidos os Boletins de Urna no computador (contagem das cédulas de papel) e na urna eletrônica. Em seguida, será verificada a coincidência dos resultados.

Se houver divergências, os vídeos das câmeras das urnas serão verificados até que se encontre o momento do erro de digitação na urna eletrônica. Não há previsão do horário de término dessa atividade.

*Com informações de Luís Cláudio Alves – Agência CLDF