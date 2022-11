CLDF marca recesso para servidores de 19 até 30 de dezembro

Decisão foi tomada nesta segunda-feira. Secretários poderão convocar funcionários caso seja necessário, aponta medida.

Entre os dias 19 e 30 de dezembro os servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) terão seu recesso de fim de ano. A decisão foi publicada no Diário Oficial da CLDF desta segunda-feira (21).

De acordo com a publicação, em caso de necessidade, o Secretário-Geral e os secretários-executivos podem convocar os funcionários. De acordo com a Casa, o recesso servirá para atividades de manutenção no prédio e para a preparação dos gabinetes para a nova legislatura.

Segundo informações da CLDF, são cerca de 1.773 funcionários ativos e todos estão inseridos no recesso, com exceção dos trabalhadores essenciais. Durante o recesso, será realizada a manutenção do prédio e a preparação de gabinetes para a nova legislatura.

Os servidores da Casa terão horários diferentes, além de ponto facultativo, em dias de jogos da seleção, durante a Copa do Mundo. A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial do dia 27 do mês passado e acatada pela Câmara em 8 de novembro, definiu o horário de expediente dos servidores públicos do DF em dias de jogos da seleção brasileira durante a primeira fase da Copa do Mundo.

Nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, o horário dos servidores será diferenciado. No entanto, para o jogo contra a Suíça, que ocorre no dia 28 de novembro, os funcionários terão ponto facultativo. O expediente das demais partidas da seleção, caso passe de fase, serão informados conforme a equipe for avançando no campeonato mundial de futebol.