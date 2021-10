CLDF destina R$ 20 milhões para o programa profissionalizante Renova-DF

Os valores são fruto da redução de gastos da CLDF com manutenção de serviços administrativos, realização de eventos, publicidade institucional e tecnologia da informação

O projeto de inclusão social e qualificação profissional, Renova-DF receberá R$ 20 milhões em emendas. A Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) destinou, nesta terça-feira (5), o auxílio ao Poder Executivo na ampliação do programa profissionalizante. Os valores são fruto da redução de gastos da Casa com manutenção de serviços administrativos, realização de eventos, publicidade institucional e tecnologia da informação.

O montante economizado foi acrescido ao projeto de lei nº 2.194/2021, que abriu crédito suplementar ao Orçamento do DF no valor de R$ 48,53 milhões, voltado ao enfrentamento da Covid 19. A proposta foi aprovada em segundo turno e segue para a sanção do governador.

De acordo com o presidente da CLDF, deputado Rafael Prudente (MDB), a economia de R$ 20 milhões reflete o aprimoramento da eficiência de gestão da Casa. “É mais um passo da Mesa Diretora com o compromisso de produzir mais com menos custos. Estou feliz por ajudar a devolver recursos que serão aplicados num programa importante que vai qualificar milhares de trabalhadores”, destacou.

O Segundo Secretário da Câmara Legislativa, Robério Negreiros (PSD), reiterou a importância do Renova-DF e de sua ampliação. “Este reforço orçamentário permitirá mais 2500 alunos, em cinco novas cidades, e a recuperação de muitos equipamentos públicos, pois o recurso também prevê compra de materiais de reforma e transporte”, firmou Robério.

Qualificação Profissional

​​​​​​​Criado pela Secretaria Trabalho do DF, o programa Renova-DF qualifica profissionais desempregados para o mercado de trabalho, atendendo, inicialmente, 1.000 alunos, com ajuda de custo no valor de um salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais. Os estudantes participam de uma formação de três meses com 20 horas semanais e aprendem serviços nas áreas de construção civil e jardinagem, enquanto reformam espaços públicos.

Eles têm aulas teóricas e práticas ministradas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para cursos de carpinteiro, jardineiro, eletricista, encanador, serralheiro e pedreiro. Nas aulas práticas, os estudantes realizam a recuperação de quadras poliesportivas, praças, parquinhos infantis, parques, pontos de encontro comunitário, jardins, campos de futebol sintéticos.