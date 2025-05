CLDF celebra os 65 anos de Sobradinho nesta terça (13)

Nesta terça-feira (13), às 19h, a Câmara Legislativa do Distrito Federal realiza solenidade em homenagem aos 65 anos de Sobradinho. Iniciativa dos deputados Ricardo Vale (PT), Eduardo Pedrosa (União Brasil), João Cardoso (Avante) e Doutora Jane (MDB), o evento acontece no Teatro de Sobradinho e conta com a participação de autoridades, moradores e lideranças comunitárias da região administrativa.

Fundada em 13 de maio de 1960, Sobradinho nasceu para acolher famílias que precisavam deixar outras regiões, como a Vila Amaury, e também trabalhadores vindos de diferentes estados do país, principalmente de Goiás e da Bahia. Atualmente, possui mais de 140 mil habitantes, incluindo áreas urbanas e rurais. Sobradinho se destaca pelas belezas naturais, com serras e paisagens que encantam moradores e visitantes.

“Sobradinho carrega uma história rica, marcada pelo esforço de seus moradores e sua contribuição ao longo das décadas para o crescimento da nossa capital”, destacam os parlamentares no requerimento. “A realização dessa sessão solene simboliza o respeito e a gratidão do Poder Legislativo a essa comunidade vibrante, que tanto contribui para o Distrito Federal”, enfatizam.

A solenidade desta terça-feira (13) pode ser acompanhada pela TV Câmara Distrital, nos canais 9.3 (aberto), 11 da NET/Claro e 09 da Vivo, e pelo canal da CLDF no YouTube.

Com informações da Agência CLDF