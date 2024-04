CLDF aprova R$ 206 milhões para iluminação pública

A Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, na sessão desta terça-feira (9), a abertura de crédito especial ao Orçamento, no valor de R$ 206,9 milhões, favorável da Companhia Energética de Brasília (CEB). A medida consta do projeto de lei nº 989/2024, votado em dois turnos e redação final.

O montante, segundo justificativa enviada pelo governo, será assim distribuído: R$ 42,6 milhões para a substituição de luminárias convencionais por lâmpadas de LED – mais eficientes, econômicas e duráveis – e R$ 164 milhões para a instalação de usina fotovoltaica.

O deputado Robério Negreiros (PSD), que é líder do governo na CLDF, afirmou que alguns postes do DF ainda usam lâmpadas de mercúrio, “que iluminam menos e gastam mais”, e elogiou a substituição por LED.

Ao defender a troca das luminárias em todo o Distrito Federal, o deputado Gabriel Magno (PT) destacou que uma boa iluminação pública aumenta a segurança e assegura o direito à cidade.

Na mesma linha, o deputado Fábio Felix (PSOL) afirmou que existem “áreas extremante escuras” em todas as regiões administrativas. “É obrigação do governo entregar uma solução”, cobrou.

Por sua vez, Hermeto (MDB) disse ter “convicção de que esse dinheiro será muito bem empregado pela CEB”. Segundo ele, os recursos que destinou para iluminação na Candangolândia e no Núcleo Bandeirante tiveram “execução imediata”.

*Com informações da Agência CLDF.