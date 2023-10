CLDF aprova crédito de R$ 142,9 milhões para Secretaria de Mobilidade

A decisão foi tomada após uma reunião que contou com a presença de secretários do Governo do Distrito Federal (GDF)

Um crédito suplementar à Lei Orçamentária destinando R$ 142,9 milhões às empresas de ônibus que atuam no sistema de transporte coletivo do Distrito Federal foi aprovado nesta terça-feira (31), pela Câmara Legislativa do DF (CLDF).

A decisão foi tomada após uma reunião que contou com a presença de secretários do Governo do Distrito Federal (GDF), empresários e trabalhadores do setor de transporte público. O projeto de lei nº 704/2023, é de autoria do Poder Executivo e recebeu 16 votos favoráveis e cinco contrários.

Sem compromisso

Na reunião, os gestores governamentais haviam justificado que mantêm “acesso total” aos números do sistema, por meio do BRB. Já na sessão, o deputado Gabriel Magno (PT) ironizou a declaração, observando que notícias dão conta de que o banco “saiu de um superávit para uma situação deficitária, segundo o Banco Central”.

Por sua vez, o deputado Eduardo Pedrosa esclareceu, de acordo com informações do GDF, que os recursos provêm de dividendos obtidos pela CEB e não advêm da privatização de bem público.

A deputada Dayse Amarilio (PSB) alertou sobre a necessidade de resolver “o problema complexo do sistema de transporte público coletivo, que se perpetua ano após ano”. Ela sugeriu que a Câmara Legislativa institua uma força-tarefa para tratar da questão.

