Claudio Abrantes propõe criação do Programa Orquestra nas Escolas

Projeto de lei visa a formar e manter orquestras, corais e outros grupos musicais nas escolas da rede pública do Distrito Federal

O deputado distrital Claudio Abrantes apresentou nesta quarta-feira (15) o Projeto de Lei nº 2.222/2021, que cria o Programa Orquestra nas Escolas. O objetivo é formar e manter orquestras, corais e outros grupos musicais formados por crianças, adolescentes e jovens estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal.

“Educar é contribuir pela cidadania plena, o que passa por proporcionar aos nossos estudantes a oportunidade de conhecer sobre música, uma das mais belas expressões artísticas e culturais do ser humano”, disse Claudio Abrantes.

De acordo com o projeto, o Poder Executivo poderá ampliar o campo de ação do Programa, buscando o desenvolvimento dos valores musicais de crianças e jovens, por meio da manutenção dos polos existentes e implantação de novos polos.

Claudio Abrantes explica ainda que o projeto também traz ganhos do ponto de vista da socialização dos estudantes, além de abrir novas portas. “O Orquestra nas Escolas contribui para o fortalecimento do ambiente escolar, visando à consolidação de um espaço de fruição artística e cultural que intensifique o papel da música no desenvolvimento integral dos alunos, bem como da excelência da formação musical, constituindo-se em uma janela de oportunidades na educação de crianças e jovens”, diz.

Como forma de acompanhamento de resultados, anualmente o Poder Executivo apresentará ao Conselho de Cultura relatório detalhado que divulgará o número de beneficiários, o número de atendidos em cada polo ou núcleo, os eventos e apresentações artísticas realizados e outras informações e dados relevantes.

O projeto de lei que cria o Programa Orquestra nas Escolas já foi lido em Plenário e agora aguarda votação.