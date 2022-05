Circulação do metrô será alterada no dia 12 de junho

Essa redução na velocidade dos trens tem causado um impacto no tempo de viagem de, aproximadamente, 2 minutos e 30 segundos

Devido à necessidade de manutenção corretiva, não haverá circulação dos trens do Metrô-DF no dia 12 de junho, domingo. A medida se faz necessária porque o serviço a ser efetuado requer um prazo maior do que o disponível entre 23h30 e 5h30.

Ele consiste na troca de equipamento localizado entre as estações Asa Sul e Shopping, que tem afetado a circulação dos trens no sentido Central-Ramais (Ceilândia e Samambaia), obrigando-os a circular com velocidade reduzida no trecho.

Essa redução na velocidade dos trens tem causado um impacto no tempo de viagem de, aproximadamente, 2 minutos e 30 segundos. Com a troca da peça, a circulação dos trens voltará ao normal.

O Metrô-DF reforça seu compromisso em oferecer um transporte seguro e confiável à população.

