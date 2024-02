Circuito BRB/Engie de Tênis Profissional impulsiona a modalidade no país

Com o apoio do banco, as primeiras etapas ocorrem no mês de março em Recife, de 4 a 10; em Feira de Santana (BA), de 11 a 17; e em Maceió, de 18 a 24. Todos os torneios serão de nível ITF M25

Com o apoio do BRB e o intuito de disseminar ainda mais o desenvolvimento do tênis pelo país, a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) confirmou as primeiras etapas do Circuito Banco BRB/Engie de Tênis Profissional em três cidades: em Recife (PE), de 4 a 10 de março; em Feira de Santana (BA), de 11 a 17 de março; e em Maceió (AL), de 18 a 24 de março. Todos os torneios serão de nível ITF M25.

Somando as três competições, serão distribuídos US$ 75 mil em premiação – cerca de R$ 375 mil. As provas fazem parte do circuito que tem o apoio do Banco BRB e da Engie Brasil Energia. Durante o ano, serão realizados 12 torneios profissionais em todas as regiões do Brasil, sendo metade deles masculino e a outra metade feminino.

O presidente do BRB – patrocinador máster do tênis do Brasil –, Paulo Henrique Costa, destaca a importância da parceria com a CBT e o incentivo ao esporte. “No BRB acreditamos no papel crucial do esporte para desenvolvimento social e formação dos valores. Por meio do apoio ao tênis e a eventos como o Circuito BRB/Engie de Tênis Profissional, incentivamos o alto rendimento, o desenvolvimento e a formação de atletas e o crescimento do esporte em todo o país. Assim, o BRB cumpre seu papel de banco social, levando a sua marca a todos os locais do país e estimulando a prática do esporte, além de proporcionar experiências únicas aos nossos clientes”, afirma.

Segundo o presidente da CBT, Rafael Westrupp, a série de torneios permite o desenvolvimento em diversas frentes da modalidade. “A CBT está unindo forças para que o tênis brasileiro siga crescendo e para que o nosso esporte alcance todos os cantos do país. Dessa forma, também beneficiamos os tenistas, que têm um espaço para somarem pontos no ranking, além de conseguirem dinheiro para investirem nas suas carreiras. Todo o esforço que temos feito só é possível com o apoio de grandes parceiros, como o BRB, a Engie Brasil Energia e as Federações Estaduais”, comenta.

“Além de ser uma plataforma essencial para o estabelecimento de conexões e posicionamento de marca, nossa parceria com o tênis tem desempenhado um papel crucial no avanço da modalidade e no desenvolvimento de nossos atletas. Através do apoio contínuo, temos a satisfação de contribuir para a realização de mais torneios em todo o país. É uma imensa alegria fazer parte do caminho que possibilita que nossos tenistas alcancem metas ainda mais ambiciosas”, destaca o diretor de Comercialização da Engie Brasil Energia, Gabriel Mann.

O Circuito Banco BRB/Engie de Tênis Profissional faz parte de um calendário robusto que a Confederação planeja para o ano. Somadas as 12 etapas, serão realizadas cerca de outras 30 a 40 competições de diferentes níveis no Brasil, totalizando R$ 6,25 milhões a R$ 8,15 milhões em premiação. Conforme a CBT, 2024 deve ter um dos maiores calendários da história do país em termos de premiação.

Com informações da agência Brasília