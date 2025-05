Cine Brasília aplaude documentário ‘Apesar De,’

Na noite da última quinta-feira (22), o Cine Brasília foi palco de uma sessão comovente e necessária: a exibição especial do documentário Apesar De, dirigido por Beatriz Prates. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), reuniu mais de 500 pessoas e se tornou um dos principais eventos da campanha Maio Laranja, que tem como foco o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

O longa-metragem apresenta a história real da escritora e artista catarinense Georgia Bergamim, que, com coragem, compartilha sua vivência de violência sexual na infância. Sua narrativa sensibilizou o público e lançou luz sobre a urgência de romper o silêncio, buscar apoio e denunciar esse tipo de crime.

“O depoimento do filme é muito forte. Ele reforça a necessidade de conscientizar as crianças, os professores, as famílias, para que as ameaças não silenciem, e para que as pessoas não deixem de denunciar esses crimes”, afirmou a advogada Janaína Jesus, secretária-geral da Comissão do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) da OAB de Taguatinga.

A estudante de direito Ana Luísa Teixeira, de 19 anos, membro ouvinte da mesma comissão, destacou o impacto da produção: “O filme causa repulsa, nojo, porque o assunto é realmente horrível. Mas precisa ser debatido. Tem que causar desconforto, para que as pessoas entendam que não podem se omitir diante desses casos.”

Para o conselheiro tutelar de Brazlândia, Paulo Humberto de Almeida, o evento teve papel crucial na mobilização social. “A violência sexual contra crianças e adolescentes é a forma mais perversa de violação de direitos humanos. A Sejus está de parabéns por trazer a comunidade do DF para discutir esse tema tão complexo e necessário. Quem esteve aqui hoje vai levar essa conscientização para outras pessoas e fortalecer a rede de proteção”, pontuou.

Dados alarmantes reforçam urgência

As estatísticas revelam a gravidade da situação. Somente em 2024, o Disque 100 recebeu mais de 18 mil denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes — um aumento de 195% em relação à média dos últimos quatro anos. No Distrito Federal, foram 268 denúncias em 2023, incluindo registros no Cisdeca, canal exclusivo da Sejus-DF acessível pelo número 125. Em 76% dos casos, os agressores tinham vínculo familiar com as vítimas.

Diante desse cenário, a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, destacou o papel do evento dentro da campanha Maio Laranja: “O sucesso desta exibição especial, com mais de 500 pessoas engajadas, mostra que a sociedade está cada vez mais consciente e mobilizada para combater o abuso e a violência sexual contra crianças e adolescentes. O documentário foi um dos pontos altos da nossa campanha este ano, promovendo não só reflexão, mas também um chamado à ação: precisamos acolher, proteger e, principalmente, denunciar. Esse é o legado que queremos deixar com as ações do Maio Laranja de 2025.”

A Sejus-DF segue com ações educativas ao longo do mês, buscando fortalecer redes de apoio e garantir um ambiente mais seguro para crianças e adolescentes no Distrito Federal.

Com informações da Sejus-DF