Cinco suspeitos são presos por venda de produtos falsificados no SIA

Policiais civis da 3° Delegacia de Polícia do Cruzeiro prenderam cinco homens acusados de vender perfumes falsificados na Feira dos Importados, no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). A operação foi nesta quarta-feira (23)

A equipe havia recebido informações de que o grupo além de vender os produtos falsificados, estaria tentando aplicar golpes em frequentadores da feira. Eles abordavam pessoas na feira, simulando conhecê-los e então afirmaram que iram presenteá-los com um perfume. Logo após a abordagem, os autores solicitavam que as vítimas contribuíssem com algum valor pelo presente.

Durante a operação, os policiais apreenderam 95 perfumes falsificados, todos armazenados em uma embalagem de plástico. Os autores prestaram depoimento e, em seguida, foram liberados, após assinarem um termo de comparecimento em juízo.

Caso condenados, poderão cumprir uma pena de 1 a 3 meses de detenção, ou multa.