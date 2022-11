Cinco rodovias seguem bloqueadas no DF

Os bloqueios nas rodovias começaram a acontecer ainda na noite de domingo, logo após o resultado das eleições

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco rodovias do DF e Entorno seguem com bloqueio parcial ou total devido às manifestações pró-Bolsonaro. Os bloqueios começaram a acontecer ainda na noite de domingo, logo após o resultado das eleições.

O balanço da PRF divulgado às 5h39 da manhã desta terça-feira (1) mostrava que a pior situação acontecia na BR-070, no km 1, em Águas Lindas de Goiás, onde a rodovia se encontrava totalmente interditada na altura da Ponte do Rio Descoberto.

Confira a situação das demais rodovias bloqueadas:

BR-251, km 14,5, Café Sem Troco: rodovia fechada, passando apenas carros de passeio;

BR-020, km 1, Formosa: veículos pequenos passando com lentidão;

BR-080, km 25, DF: parcialmente interditada

BR-070, km 1, Águas Lindas de Goiás: totalmente interditada na altura da Ponte do Rio Descoberto;

BR-040, km 94, Cristalina: início de interdição.

Às 8h42, em novo boletim informativo, a PRF disse que dois pontos da BR-020, no km 0 e no km 252, a pista estava parcialmente interditada, assim como na BR-040, no km 24, em Luziânia. Já a BR-080, na altura do km 25, foi constatada uma aglomeração.

Na BR-251, no km 15, altura de São Sebastião, a pista estava totalmente interditada.