Cinco regiões do DF sem energia nesta quinta-feira (25)

As equipes da Neoenergia Brasília realizarão os serviços em endereços pontuais das cinco cidades, onde o serviço será interrompido pontualmente para que as equipes possam atuar com segurança

Nesta quinta-feira (25), a Neoenergia Brasília informou que terá de interromper a energia elétrica temporariamente em algumas localidades do Recanto das Emas, Planaltina, Ceilândia, Paranoá e Vicente Pires. O objetivo é realizar a obra de substituição de rede nua para rede compacta protegida, manutenção preventiva com substituição de transformador e podas preventivas em árvores próximas às redes de energia.

Em Planaltina, terá obra de substituição de rede nua para rede compacta protegida nas quadras 01, 02, 06 e 10 do Arapoanga. Serão também realizados serviços de manutenção preventiva com poda de árvores muito próximas às redes de energia na Fazenda Lage da Gibóia em Ceilândia e em localidades pontuais na área rural do Paranoá, como Núcleo Rural Rajadinha, Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, Núcleo Rural Capão da Onça e Núcleo Rural Quintas Guimarães.

Confira os detalhes de cada região e os serviços oferecidos pela Neoenergia à população.

QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021.

RECANTO DAS EMAS

Horário: 08h30 às 12h30

Local: Quadra 603: Conjuntos 01, de 03 a 05, 15 e 16;

Local: Avenida Ponte Alta: Quadra 603.

Serviço: Manutenção preventiva com substituição de transformador.

PLANALTINA

Horário: 09h às 16h

Local: Arapoanga: Quadras 01, 02, 06 e 10.

Serviço: Obra de substituição de rede nua para rede compacta protegida.

CEILÂNDIA

Horário: 09h às 16h

Local: Fazenda Lage da Gibóia (total).

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

PARANOÁ

Horário: 09h às 13h

Local: Núcleo Rural Rajadinha: Chácara Vale;

Local: Núcleo Rural Sobradinho dos Melos: Chácara Xangrila.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

PARANOÁ

Horário: 09h às 16h

Local: Núcleo Rural Capão da Onça: Fazenda Santo Antônio, Fazenda Alagares e Chácara Baiana;

Local: Núcleo Rural Quintas Guimarães (total);

Local: Núcleo Rural Sobradinho dos Melos: Sítio São Sebastião e Sítio Santa Mônica.

Serviço: Manutenção preventiva com poda de árvores.

VICENTE PIRES

Horário: 13h30 às 17h30

Local: Colônia Agrícola Vicente Pires: Chácaras 38 e 43.

Serviço: Manutenção Preventiva com substituição de transformador.

Atenção: Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo assim o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Fique atento: A Neoenergia Brasília realiza manutenções diariamente nas redes elétricas, sem a necessidade de interromper o fornecimento de energia aos clientes, mas, por questões de segurança, ocasionalmente existem casos em que é necessário realizar o desligamento programado. Quando isso ocorre, a empresa avisa antecipadamente os clientes que serão afetados.

Em caso de falta de energia, a concessionária orienta que o cliente registre ocorrência, preferencialmente, pelos canais virtuais disponíveis à população. Em caso de urgência, ligue para o 116 e relate o ocorrido. Caso esteja fora de Brasília, pode utilizar gratuitamente o seguinte número para contato: 0800 061 0196. Clientes portadores de deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55 (ligação gratuita), desde que utilizem aparelho telefônico adaptado para essa finalidade.

PÍLULA DE SEGURANÇA NEOENERGIA BRASÍLIA – Mantenha os benjamins (“Ts”) e todos os dispositivos elétricos longe de líquidos. Líquidos são grandes condutores de energia elétrica e assim, formam uma péssima combinação com os benjamins, podendo danificar os aparelhos, causar curtos-circuitos e choque elétrico.

CANAIS DE ATENDIMENTO NEOENERGIA BRASÍLIA – Os canais de atendimento ao cliente da Neoenergia Brasília estão preparados para passar orientações e registrar os serviços da distribuidora. Por esses meios, os consumidores também podem consultar quais são os postos de atendimento.

• WhatsApp (61) 3465-9318

• Aplicativo para smartphones “Neoenergia Brasília”

• Site www.neoenergiabrasilia.com.br

• Atendimento via redes sociais (enviar mensagem privada para @neoenergiabsb no Instagram, Facebook e Twitter)

• Relacionamento com clientes: 116

• Atendimento presencial com hora marcada nos postos do Na Hora