Cinco RAs recebem fumacê nesta segunda-feira (22)

O Governo do Distrito Federal (GDF) está realizando uma força-tarefa para combater o surto de dengue que atinge a capital federal. E em nova ação realizada nesta segunda-feira (22), cinco Regiões Administrativas (RAs) receberão aplicação de fumacê: Recanto das Emas, Sobradinho, Lago Norte, Guará e Planaltina. Os endereços estão listados na imagem ao final da reportagem.

Para que a ação contra o mosquito seja eficaz, a população deve abrir as portas e janelas ao perceber a aproximação do veículo.

A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, ressaltou as medidas adotadas para minimizar os efeitos da doença e diminuir a proliferação do mosquito no DF. “Estamos implementando ações coordenadas em 16 regiões administrativas (RAs), com nove tendas fixas e seis itinerantes. O DF se destaca ao ofertar horário ampliado nas unidades básicas de saúde (UBSs). Nós temos, hoje, 11 UBSs funcionando até as 22 horas, durante a semana, aos sábados e domingos, temos cinco, das 7h às 19h. Fora as 52 unidades que atendem até as 12h, aos sábados, e as nove tendas, disponíveis das 7h às 19h”, detalhou a gestora.