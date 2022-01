Cinco cidades do DF têm novos horários de ônibus

As alterações nas linhas de ônibus fazem parte da nova operação na Área 3 do transporte público coletivo do DF

Com a disponibilidade de novas linhas, a partir desta segunda-feira (24), será possível sair de Samambaia e das quadras 600/800 do Recanto das Emas e ir para o Plano Piloto. Os moradores do Riacho Fundo II também vão contar com viagens exclusivas, e o Núcleo Bandeirante passa a ter linhas para Samambaia, via Park Shopping.



As alterações nas linhas de ônibus fazem parte da nova operação na Área 3 do transporte público coletivo do DF. “Para aumentar a eficiência do sistema, criamos novas linhas com viagens exclusivas e diretas e alteramos a grade de horários para dar mais opções ao usuário”, explica o secretário de Transporte e Mobilidade, Valter Casimiro. “Com isso, teremos um acréscimo de 246 viagens nos dias úteis.”



A quantidade de viagens nos dias úteis vai aumentar mais de 11% no início da manhã, subindo para 3.711 partidas ao dia. Também haverá mais opções de deslocamento no fim de semana. Ao todo, serão feitas 2.400 viagens nos sábados e 1.477 aos domingos.



Novas Rotas



Os passageiros de Samambaia agora poderão ir direto para a Rodoviária do Plano Piloto, passando pelo corredor exclusivo da EPTG. As viagens serão mais rápidas e confortáveis. A linha 394.4 vai ter 18 opções de horários (oito de ida e dez de volta), saindo da 2ª Avenida de Samambaia Sul, enquanto a 380.4 terá 13 (sete de ida e seis de volta) horários a partir da 1ª Avenida de Samambaia Norte.

Os passageiros do Núcleo Bandeirante vão passar a contar com as linhas 391.4 e 396.4, que saem do terminal da região para o Park Shopping, com destino a Samambaia Sul e Norte, respectivamente. Todas as 12 viagens serão feitas no período noturno, a partir das 19h20.



Linhas diretas



Com a nova operação, os usuários do transporte coletivo do Riacho Fundo II e do Recanto das Emas não terão mais de compartilhar a rede de transporte. Cada cidade terá linhas exclusivas e diretas para o Plano Piloto.



Os moradores das quadras 600/800 do Recanto das Emas agora terão exclusividade nas linhas 0.819 e 0.871, que deixarão de passar no Riacho Fundo II. Além disso, a cidade conta com as linhas 870.7, 874.4, 0.871 e 871.3, que terão a ampliação de 309 horários (115 nos dias úteis, 116 aos sábados e 78 aos domingos).



Já o Riacho Fundo II terá atendimento exclusivo das linhas 870.1, 0.811, 0.881, 0.882 e 0.884. Juntas, essa linhas ganharão reforço de 234 viagens – sendo 79 aos dias úteis, 89 aos sábados e 66 aos domingos.



Confira aqui os novos horários e itinerários das linhas de ônibus.



Além disso, o usuário também pode tirar dúvidas sobre a nova operação por meio do whatsapp (61) 98100.0088.



Com informações da Agência Brasília