Cidades mais limpas derrubam casos de dengue em quase 80%

Só neste ano, mais de 95,3 mil toneladas de entulhos foram recolhidas em todo o DF. Resultados são melhores no Gama e em Santa Maria

O reforço do Governo do Distrito Federal (GDF) na limpeza das cidades, por meio do programa GDF Presente, tem influenciado na redução dos casos de dengue este ano. Ao recolher semanalmente entulhos e inservíveis descartados irregularmente pela população, as equipes vem eliminando focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Somente em janeiro e fevereiro deste ano, meses de chuva em Brasília, foram retiradas 95.377 toneladas de lixo das ruas e de terrenos baldios. Em 2020, ano de decreto da pandemia em que as ações de cuidado com a cidade foram mantidas, o recolhimento desses descartes irregulares chegou a 603.235 toneladas.

Por consequência, o número de casos de dengue no primeiro trimestre de 2021 caiu 79% se comparado ao mesmo período do ano passado. De 3 de janeiro a 20 de março deste ano foram diagnosticadas 2.698 pessoas com a doença, número bem inferior às 12.775 notificações de 2020. Os dados são da Secretaria de Saúde.

Gama e Santa Maria

Gama e Santa Maria tiveram uma queda de 90% dos casos confirmados. Nesta última, inclusive, a administração regional vem promovendo a campanha “Cidade linda é cidade limpa”. Em Santa Maria Norte, o GDF instalou um papa entulho, inaugurado no início do ano. Em todo o DF já são 12. “Esse trabalho de limpeza no dia a dia é importantíssimo. Esta semana o polo do GDF Presente está em Santa Maria e agrega bastante nas ações de manutenção”, afirma a administradora regional Marileide Romão.

Gerente de limpeza da região norte do SLU, José Lúcio Lopes avisa que o trabalho de limpeza é diário – e não para .“Estamos nas ruas liberando os pontos de descarte irregular, mas a população precisa colaborar. Seja descartando corretamente nos papa-entulhos ou contratando transportadores cadastrados no SLU que são monitorados e não descartam irregularmente em áreas públicas.”