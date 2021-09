‘Cidade da Segurança Pública’ é lançado no Gama

Até o domingo (3), haverá reforço policial na região e ações de prevenção à criminalidade e serviços, que poderão ser conferidos até sábado

O projeto Cidade da Segurança Pública (CSP) foi lançado nesta quarta-feira, no Gama, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF). Até o domingo (3), haverá reforço policial na região e ações de prevenção à criminalidade e serviços, que poderão ser conferidos até sábado (2), das 9h às 14h, na estrutura montada ao lado da biblioteca pública do Gama. As informações são da Agência Brasília.

A Cidade da Segurança Pública foi criada com o objetivo de reduzir índices criminais por meio da concentração de esforços policiais, além de realizar atendimentos na região. O projeto integra o programa estruturante da SSP/DF, DF Mais Seguro.

A solenidade de lançamento foi acompanhada por representantes dos poderes Executivo e Legislativo local e federal, das forças de segurança, gestores da SSP/DF, populares e lideranças comunitárias. A cerimônia foi transmitida ao vivo, por meio do perfil da SSP no Instagram.

Até o fim desta semana, a CSP contará com a participação ativa e integrada das forças de segurança – polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e Detran-DF – e demais órgãos e instituições parceiras, como a Secretaria de Segurança do Estado de Goiás (SSP/GO), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

Esta edição conta, ainda, com atuação das secretarias de Administração Penitenciária (Seape), da Mulher (SM), de Saúde (SES), de Desenvolvimento Social (Sedes), do Trabalho (Setrab), de Justiça (Sejus) e DF Legal; do Banco de Brasília (BRB), Defesa Civil, Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Caesb, Administração Regional do Gama e Neoenergia BSB.

“Estaremos nesses dias com ações de prevenção e repressão criminal, de forma integrada e coordenada com todos os nossos parceiros, que, concentrados em um único local, estarão mais acessíveis a toda a população. Seguimos, assim, uma determinação do governador Ibaneis Rocha de fazer um governo cada vez mais horizontal e próximo da população”, reforçou o secretário de Segurança Pública, Júlio Danilo.

O secretário falou ainda da importância da participação de órgãos federais e de outro estado nesta terceira edição da CSP. “É muito simbólico poder contar com a participação do ministro da Justiça, Anderson Torres, e do secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda”, destacou.

“Estamos trabalhando para melhorar cada vez mais a segurança nas regiões fronteiriças entre o DF e Goiás, com a elaboração de um termo de cooperação técnica para atuarmos cada vez mais integrados, o que demonstra nossa atenção à região do Entorno. Já realizamos outras ações integradas e reafirmamos nossa parceria nesta edição da CSP”, completa Júlio Danilo.

A redução dos índices criminais em todo o DF foi lembrada pelo titular da Segurança Pública local durante a cerimônia: “Aproveito para agradecer todos vocês pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, pois conseguimos atingir os melhores índices criminais da história do DF e temos hoje um DF cada vez mais seguro”.

O ministro de Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, participou da solenidade de abertura e reforçou a importância do programa DF Mais Seguro. “O DF Mais Seguro tem se firmado com a execução dos projetos que o integram, como a CSP, de forma que nenhuma área fique fora do planejamento, inclusive a rural, caso específico aqui do Gama”.

Torres falou ainda da publicação do Plano Nacional de Segurança Pública, que ocorreu nesta quarta-feira (29). O documento aponta diretrizes e normas para ações de segurança em todo país, entre 2022 e 2030.

Para a administradora do Gama, Joseane Feitosa, a CSP será essencial para o fortalecimento das ações de segurança na região e para a prevenção criminal. “Algumas ações de segurança já têm sido bastante efetivas em nossa região, como é o caso das câmeras de videomonitoramento e a operação DF Livre de Carcaças, que pela terceira vez está sendo implementada em nossa região e contribuído para redução dos casos de dengue”, pontuou.

A secretária da Mulher, Ericka Filippelli, lembrou que a parceria entre as duas pastas já vem de bastante tempo, com atuação e união de esforços para prevenção de crimes e proteção da mulher no DF. “Seguimos juntos também aqui na CSP, já realizando nossos encaminhamentos por conta do Outubro Rosa, que se aproxima”.

Também participaram da cerimônia a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani; os comandantes do CBMF, coronel William Bomfim, e da PMDF, coronel Márcio Vasconcelos; o diretor do Detran-DF, Zélio Maia e o deputado distrital Daniel Donizete.