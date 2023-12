Cidadão pode solicitar manutenção de caixas de fios subterrâneas

Reparo é de responsabilidade das empresas, geralmente identificadas na própria estrutura, que utilizam as redes abaixo das calçadas e ruas

No Plano Piloto, os fios de energia, telefonia e internet são aterrados. Mas o que se deve fazer ao encontrar caixas de fios subterrâneas quebradas ou abertas? O correto é contatar a empresa responsável. As empresas que prestam esse serviço aos usuários têm por obrigação fazer a manutenção dessas caixas em caso de quebra e furto.

Caso esteja sem tampa, as empresas devem providenciar a colocação de outra para evitar o acúmulo de lixo e acidentes. Se um morador da região se deparar com essa situação, pode seguir, com cuidado, os seguintes passos:

1 – Identificar a empresa por meio do card de identificação, geralmente em uma tag presente nos fios aterrados.

2 – Entrar em contato no mesmo momento pelo meio de comunicação disponibilizado e/ou buscar meios para identificar e solicitar o reparo imediato.

A reclamação pode ser feita diretamente com a empresa responsável. Caso sejam caixas da Caesb ou da CEB, é possível denunciar por meio do telefone 115. Se forem materiais da Neoenergia, é pelo número 116. Também é possível fazer o registro no SAC da Anatel (1331) ou da Enel (0800 72 72 120).

“É importante alertar para evitar acidentes porque, com a caixa aberta, a pessoa pode cair ali e cortar a perna ou se machucar gravemente. Também acontece muito furto, pela valorização do ferro. Mas é muito fácil solucionar isso. A pessoa pode ligar e a própria empresa de telefonia ou internet faz essa manutenção rapidamente. Ou, se não tiver nenhum número, ela pode acionar a administração”, explica o coordenador do polo que cuida do Plano Piloto, Alexandro Cesar.

Ao ser acionada, a empresa deve fazer uma notificação da caixa quebrada ou furtada e é gerado um protocolo. Em um prazo estipulado, a companhia vai até o local e efetua o conserto.

Com informações da Agência Brasília