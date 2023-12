Cidadania nas Escolas chega a São Sebastião

Estudantes de quatro escolas da região recebem certificados de encerramento das atividades

Chegou o momento da entrega dos certificados para os estudantes das quatro escolas da rede pública de São Sebastião que participaram do Projeto Cidadania nas Escolas. A cerimônia ocorreu neste sábado (2), no Caic Unesco da região. O projeto é uma inciativa da Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus) e tem parceria com a Secretaria de Educação do DF (SEE-DF) para desenvolvimento das ações.

O projeto foi institucionalizado pela Portaria Conjunta n° 25, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em setembro deste ano. As atividades têm objetivo de reduzir a incidência de violências, diminuição de violações de direitos, promoção da cultura de paz e para o pleno exercício da cidadania nas escolas públicas do Distrito Federal. A certificação é recebida após uma série de encontros que trabalham a temática.

A secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani, destacou a importância da ação durante a entrega dos certificados. “Todo mundo tem suas lutas e desafios na criação dos filhos. O projeto Cidadania nas Escolas vem para ajudar pais com os filhos dentro das escolas porque leva para o ambiente escolar mais conhecimento e educação para as boas escolhas. Também trazemos cidadania e direitos. É importante integrar toda essa cultura de paz para a vida”, avalia a secretária.

Em São Sebastião foram contempladas as seguintes unidades: Centro de Ensino Médio 01; Centro Educacional São Bartolomeu, Centro de Ensino Fundamental Miguel Arcanjo e Escola Classe Vila do Boa.

Antonioni Ferreira é psicólogo e pai do Pietro Gomes, 7 anos, aluno da Escola Classe Vila do Boa. “Ele estava extremamente empolgado para o fechamento do projeto. Olhando o convite para o evento, entendi que era uma proposta legal essa união entre as pessoas que promovem a cidadania. A cidadania precisa ser passada de maneira educativa, por isso essa integração e conhecimento é importante”, afirma Antonioni.

O momento de diálogo e troca continuou após o encerramento da entrega dos certificados. A secretária Marcela Passamani ouviu as famílias presentes para ideias e sugestões para o andamento do projeto.

O projeto

O Cidadania nas Escolas tem a proposta de realizar seis encontros nas instituições de ensino, envolvendo comunidade escolar, equipes gestoras, corpo docente, alunos e pais ou responsáveis. Esses momentos incluem metodologias diversificadas com rodas de conversa, dinâmicas interativas, contação de histórias, cine debates e outros.

O foco é desenvolver a conscientização e a reflexão quanto às violências e violações de direitos que perpassam a rotina escolar envolvendo temas como prevenção às drogas; gravidez na adolescência; violência sexual contra crianças e adolescentes; direitos humanos e cidadania; promoção da cultura de paz nas escolas e prevenção à violência conta as mulheres.

O projeto começou neste ano com atividades em cinco regiões administrativas: Santa Maria, Itapoã, São Sebastião, Recanto das Emas e Samambaia. Em cada localidade, o trabalho foi realizado em de quatro a seis escolas contempladas pela iniciativa. Os estudantes de Santa Maria foram os primeiros a receber os certificados no dia 18 de novembro, seguidos pelos estudantes do Itapoã, em 30 de novembro.

Cronograma das próximas entregas de certificado

⇒ Recanto das Emas

Data: 9 de dezembro

Local: CEU das Artes

Horário: 8h às 11h

⇒ Samambaia

Data: 9 de dezembro

Local: Direito Delas

Horário: 10h às 13h

Com informações da Agência Brasília