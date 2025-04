Ciclo de palestras sobre segurança pública fortalece diálogo entre GDF e comunidade

A atividade será realizada no auditório da Escola de Governo (Egov), a partir das 9h. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail [email protected] .

A programação inclui debates sobre o impacto das mudanças no horário de funcionamento das distribuidoras de bebidas na criminalidade, as ações do Comitê de Atenção às Pessoas em Situação de Rua, o uso e interpretação de dados estatísticos sobre crimes e as iniciativas de iluminação pública da CEB, entre outros temas de interesse coletivo.

Desde 2024, a formação de conselheiros, servidores e integrantes das forças de segurança tem contribuído para aproximar a população das decisões estratégicas do setor. Com a atividade marcada para a próxima terça, o objetivo é ampliar esse conhecimento a todos os cidadãos interessados.

Os Conselhos Comunitários de Segurança são canais de participação popular voluntária e sem fins lucrativos, que possibilitam o envolvimento direto da população na formulação e no acompanhamento das políticas públicas de segurança. Eles reúnem representantes da comunidade, órgãos governamentais e forças policiais para identificar demandas locais, propor soluções e acompanhar resultados.

Coordenados pela SSP-DF, os Consegs são fundamentais para promover a escuta ativa da população e o alinhamento entre as prioridades comunitárias e as ações do Estado. A partir das reuniões mensais, as demandas de cada Região Administrativa são encaminhadas às autoridades competentes do Governo do Distrito Federal.

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF)