Ciclo de palestras debate bem-estar no trabalho na saúde pública

A programação em comemoração ao Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, celebrado em 28 de abril começou na manhã desta sexta-feira (9), pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF). Organizado pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da unidade PO700, o evento contará com palestras todas as sextas-feiras do mês de maio, abordando temas relevantes para a saúde dos profissionais da área, como doenças respiratórias, saúde mental, obesidade e queimaduras.

A palestra de abertura foi conduzida pelo médico pneumologista Paulo Feitosa, que trouxe uma abordagem leve e acessível sobre os principais problemas que afetam o aparelho respiratório — com destaque para os três vírus que estão em circulação no momento: o vírus da gripe (influenza), o vírus sincicial respiratório (principal causador das bronquiolites) e a covid-19, “que vai e volta”, como alertou o especialista.

“O cuidado com a saúde respiratória é essencial, principalmente em ambientes hospitalares. Foi uma manhã muito participativa. Falamos sobre sono, vacinação, prevenção de gripes e resfriados, tabagismo e o perigo real dos cigarros eletrônicos. O conhecimento precisa chegar ao servidor, que se sente valorizado e ganha ferramentas para cuidar melhor de si mesmo”, afirmou Paulo Feitosa. “O sono, por exemplo, é negligenciado por muitos, mas dormir mal compromete o rendimento no trabalho e pode provocar doenças graves como infarto, AVC e Alzheimer.”

Além de reforçar a importância da prevenção, o médico chamou a atenção para o aumento do uso de cigarros eletrônicos entre adolescentes e adultos jovens. “O vapor é um vilão disfarçado. Cria uma dependência até maior que a do cigarro comum e já está associada a casos graves, inclusive mortes de jovens. Precisamos falar sobre isso.”

Durante a abertura do evento, o presidente do IgesDF, Cleber Monteiro, parabenizou a iniciativa da Cipa e destacou o compromisso institucional com o bem-estar dos colaboradores. “Cuidar de quem cuida é uma prioridade para o IgesDF. Investir em segurança e saúde no trabalho melhora o ambiente, fortalece os vínculos e se reflete diretamente na assistência que oferecemos à população. Essa programação é mais uma demonstração do nosso compromisso com a valorização de cada servidor”, afirmou.

O presidente da Cipa PO700, Gilson Cosme, também celebrou o início da programação e agradeceu o apoio institucional. “Foi um grande trabalho de equipe. Pensamos em temas que realmente fazem diferença na vida de quem está na linha de frente. A saúde do trabalhador precisa ser pauta constante, não só em abril, mas todos os dias. E isso só é possível quando há engajamento da gestão e participação ativa dos colegas.”

A programação do mês segue nas próximas sextas-feiras com palestras de profissionais especializados em diferentes áreas, incluindo cirurgião plástico especialista em queimaduras, psiquiatra, gastroenterologista e cirurgião geral.

A expectativa é alcançar cada vez mais servidores e fortalecer uma cultura de autocuidado e responsabilidade com a saúde no ambiente de trabalho. Essas ações estão alinhadas com os valores e objetivos do IgesDF, que busca promover bem-estar aos seus colaboradores — o que se reflete diretamente na assistência oferecida à população. “O IgesDF é 100% SUS e tem o compromisso de cuidar de quem cuida”, concluiu Cleber Monteiro.

* Com informações da Agência Brasília