Ciclista fica ferido após se envolver em acidente com carro no Paranoá

Nesta sexta-feira (01), um ciclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro no Paranoá. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena.

A vítima, de 30 anos, foi atendida e avaliada pelo CBMDF. Estava inconsciente e convulsionando, com suspeita de traumatismo cranioencefálico e de traumatismo raquimedular.

Efetuado o Protocolo de Trauma, foi transportado ao Hospital Regional do Paranoá.

A condutora do outro veículo envolvido, de 36 anos, não sofreu ferimentos graves, não necessitando de transporte a uma unidade hospitalar.

O Local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal.