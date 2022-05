Ciclista colide com caminhão no SIA Trecho 01 e fica em estado grave

Um vídeo do local do acidente mostrou que a bicicleta onde o rapaz estava ficou completamente destruída

Um ciclista colidiu contra um caminhão no SIA Trecho 1, na altura do Detran nesta terça-feira (10). Infelizmente, o impacto foi forte e o atleta foi transportado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) em estado grave ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

Conforme os bombeiros, a vítima não possuía identificação e apresentava várias fraturas e trauma cranioencefálico (TCE), estava inconsciente no momento do atendimento.

Um vídeo do local do acidente mostrou que a bicicleta onde o rapaz estava ficou completamente destruída, com o banco e os pneus totalmente amassados. Veja:

Uma versão apresentada pelo condutor do caminhão, um homem de 38 anos, identificado como J. R. S, diz que o acidente ocorreu quando o ciclista que trafegava na contramão da via, fez o cruzamento da pista de maneira inesperada e que não foi possível desviar ou realizar a parada do caminhão a tempo de evitar a colisão.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local do acidente.