Chuvas no DF geram várias ocorrências para os Bombeiros

Neste domingo (10), choveu bastante no Distrito Federal e o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros Militar não parou de tocar. Várias ocorrências em localidades da capital precisaram ser atendidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma árvore caiu na Via L2 Sul, na altura da quadra 602, sentido Norte Sul, e interditou toda a pista. Equipes trabalham para liberar a via. Foto: divulgação/CBMDF Na BR 040, uma carreta tombou e parte do veículo ficou pendurado no viaduto próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Já na BR 020, aconteceu um capotamento. Além dessas ocorrências, os Bombeiros registraram outros pontos de alagamento e pessoas presas em seus carros no meio de enxurradas .