Chuvas causam estragos no DF, e Ano Novo será de alerta amarelo

Uma tempestade, na quarta-feira (27), derrubou o muro do Península Shopping e danificou o forro do teto do Deck Norte

As fortes chuvas que atingem o Distrito Federal têm causado estragos nas ruas e estabelecimentos da capital. Na quarta-feira (27), um temporal derrubou o muro do Península Shopping e danificou o forro do teto do Deck Norte, ambos locais no Lago Norte. Além disso, houve a remoção de uma árvore e de galhos no Setor de Habitações Individuais Norte da região.

O volume total da chuva de quarta-feira (27) atingiu pico máximo de 35 milímetros. Moradores relataram que, além do muro do Península, os protetores de metais, árvore de Natal e bolinhas de decoração do Deck Norte saíram voando por conta dos fortes ventos. As pancadas também atingiram o vidro de uma loja e quiosques locais, arrastando mesas e cadeiras.

Ao Jornal de Brasília, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que atendeu ocorrência no Península às 18h48 da quarta-feira (27), e ao gerenciarem os riscos, constatou que não houve vítimas. “O CBMDF constatou que se tratava de queda de um paredão da lateral de parte da edificação que estava vazia”, comunicou em nota.

Ainda segundo o CBMDF, o local já estava isolado quando a equipe dos Bombeiros chegou no prédio. “As equipes de socorro gerenciaram os riscos, fizeram a varredura à procura de possíveis vítimas. O local ficou aos cuidados da responsável pela edificação.”

Já nesta quinta-feira (28), a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) registrou quedas de árvores na SQS 416 da Asa Sul e na EQNN 2/4 de Ceilândia.

Previsão para o Ano Novo

Para o fim de semana, são esperadas mais chuvas fortes em Brasília. A capital entrou em alerta amarelo, com perigo potencial de tempestade. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale até a véspera de Ano Novo, dia 31 de dezembro.

São esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h. De acordo com o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para esta sexta-feira (29), a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima pode chegar a 18ºC, e a máxima, nos 30ºC, com uma umidade máxima de 95% e mínima de 50%. No sábado (30), o tempo ficará nublado e contará com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima poderá atingir 29ºC, com mínima de 18ºC.

A véspera de Ano Novo será bem parecida com a do Natal, com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os brasilienses podem se preparar para uma temperatura máxima na casa dos 28ºC, e mínima de 18ºC. A umidade máxima esperada é de 95%, e mínima de 55%. O primeiro dia do ano de 2024 também será de chuva, com previsão igual a da véspera.

Operação ‘Período Chuvoso’

O Corpo de Bombeiros conta que reforçou o efetivo de algumas unidades operacionais através da operação ‘Período Chuvoso’. O objetivo é fortalecer o quadro profissional para que as guarnições atuem em todo o DF, preservando bens, salvando vidas e minimizando os transtornos causados pelas chuvas.

“Pedimos a população para que, em períodos de chuva, evitem se abrigar sob árvores, estruturas metálicas e próximo a postes de iluminação pública. Além disso, o ideal é não fazer uso de dispositivos eletroeletrônicos conectados a tomadas enquanto chove e não tentar fazer a travessia quando se deparar com uma enxurrada em via pública”, alertou o CBMDF.