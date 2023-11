Chuva forte alaga loja no Parkshopping do DF

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar atendimento no local. A água começou a entrar por volta das 16h, mas a situação já foi controlada

Uma forte chuva atingiu o Guará, região administrativa do Distrito Federal, nesta quinta-feira (30). Uma loja e corredores do ParkShopping foram alagados. A água entrou pelo teto do local e atingiu de forma mais intensa a Renner, localizada no segundo piso do prédio.

A água também se estendeu para o corredor da loja, devido às goteiras.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar atendimento no local. A água começou a entrar por volta das 16h, mas a situação já foi controlada.

Segundo a assessoria de imprensa do local, estragos foram provocados, mas ninguém saiu ferido. “O temporal que atingiu Brasília no fim da tarde desta quinta-feira realmente provocou estragos em uma das lojas do shopping. Felizmente, não há vítimas. As equipes e a brigada do shopping estão trabalhando para minimizar os impactos”.