Chuva: drenagem urbana preocupa

A Defesa Civil do DF apresenta algumas orientações, como não entrar em piscinas, lagos ou lugares alagados, ficar atento aos riscos de tromba d’água

Mayra Dias

[email protected]

Eventos de inundação são frequentes em períodos de chuvas intensas, principalmente em zonas urbanas. “Isso acarreta em prejuízos econômicos às populações e perdas de vidas, sendo que as populações assentadas em áreas de várzea são mais suscetíveis a esses acontecimentos”, explica a professora Lôide Angelini, doutora em Engenharia Hidráulica e Saneamento.

Dentre os principais riscos de chuvas dessa natureza, a professora destaca a perda de bens econômicos nas residências e áreas comerciais, perdas na disponibilidade de água potável e de energia elétrica e internet, em casos, claro, em que há danos nas estruturas que fornecem tais serviços.

Ao falar sobre como preparar a infraestrutura de uma cidade, de modo a reduzir os impactos das inundações, a Doutora em Engenharia Hidráulica frisa o conceito de Desenvolvimento de Baixo Impacto, do inglês Low Impact Development (LID) e o uso de técnicas compensatórias de drenagem urbana. “O desenvolvimento de baixo impacto tem objetivo de atingir paisagens hidrológicas funcionais com comportamento mais similar ao natural”, aponta. O planejamento da infraestrutura a ser construída deve considerar o ciclo hidrológico, dispondo de áreas permeáveis que aumentem a capacidade dos solos de absorverem água e tenham harmonia com a paisagem.

377,7 mm foi o volume da precipitação na quarta-feira 194,2 foi o volume de chuva no mesmo período em 2020 e 83 mm era o volume esperado para esse mês

Nos casos de infraestrutura já consolidada, Lôide diz que, o desafio, é recuperar a capacidade de infiltração dos solos. “Nos dois casos é recomendado o uso de técnicas compensatórias de drenagem, que são estruturas de engenharia construídas para compensar o efeito da impermeabilização das superfícies sobre o ciclo hidrológico”, finaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em casos de chuvas e ventos fortes, a Defesa Civil do Distrito Federal apresenta algumas orientações, como não entrar em piscinas, lagos ou lugares alagados, ficar atento aos riscos de tromba d’água caso esteja em cachoeiras, evitar ficar debaixo de árvores e estruturas metálicas.