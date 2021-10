Chuva derruba galho que destrói teto de automóvel no Setor Hoteleiro Sul

Por sorte, ninguém ficou ferido e os bombeiros cortaram o galho para retirá-lo de cima do automóvel

Com a forte chuva repentina na tarde desta terça-feira (19), um galho caiu e atingiu um carro no Setor Hoteleiro Sul. A força da queda e o peso destruíram o teto do carro. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal atendeu a ocorrência. Por sorte, ninguém ficou ferido e os bombeiros cortaram o galho para retirá-lo de cima do automóvel.

A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) alerta para a possibilidade de chuvas fortes nos próximos dias. Se possível, fique abrigado, aumente a distância de seguimento do veículo da frente, não tente atravessar áreas alagadas ou enfrentar correnteza e enxurradas. Monitore o aumento do nível das águas próximas à sua residência. Em caso de alagamento, desligue a rede elétrica.

Em caso de necessidade, peça ajuda pelos telefones 193 ou 199.