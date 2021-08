Chuva chega isolada nas regiões do Distrito Federal

O Inmet havia avisado em nota sobre a possibilidade de precipitação, mas as chances ainda eram baixas

Apesar do alerta de baixa umidade relativa do ar emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ontem, com variação dos índices entre 20% e 30%, chuvas isoladas na região de Taquari, no Lago Norte, e em Sobradinho, interromperam a contagem de 75 dias de estiagem no Distrito Federal. O Inmet havia avisado em nota sobre a possibilidade de precipitação, mas as chances ainda eram baixas. Em todo o DF, algumas nuvens ocuparam o céu da cidade, fenômeno incomum durante este período de seca.

De acordo com Olívio Bahia, meteorologista consultor do instituto, a possibilidade era remota, porém o acúmulo de nuvens possibilitou a chuva. “Isso acontece por influência de uma frente fria no oceano, mas também o que chamamos de área de baixa pressão, de cavado. Isso acaba aumentando a umidade e alinhando as nuvens”, afirmou o especialista.

Além disso, outro fator que colabora para a formação de nuvens é o calor intenso, presenciado durante a última semana, com temperaturas chegando a 32ºC no último domingo (29). Os altos índices atmosféricos fazem com que a evaporação cresça e o acúmulo de gotículas de água no céu, portanto, também aumente. De acordo com o meteorologista, as chances de chuva permanecem no DF até amanhã, quarta-feira (31).

“Funciona como uma panela com água no fogão. A água permanece ali em temperatura normal, mas para jogar ela para a atmosfera, precisamos aquecê-la com o fogo. Ela começa a esquentar até o ponto que começa a evaporar – e em certo momento se chega a ver a fumaça literalmente, antes escondida. Na atmosfera acontece um processo similar”, exemplificou.

Ainda que as chuvas isoladas tenham acontecido em algumas regiões no DF, o teor de umidade relativa do ar ainda é pequeno – o aumento gerado pela área de baixa pressão é pontual, portanto. “Não é o suficiente para trazer nuvens extremamente carregadas. A maioria das nuvens são fragmentadas, como pequenos pedaços. Algumas se desenvolveram mais e geraram a possibilidade de chuva”, destacou ainda Olívio.

Cuidados na seca

Nesta época seca do ano, o risco de incêndio é alto e, portanto, alguns cuidados devem ser tomados. Deve-se evitar a queima de resíduos em ambientes de mata seca, uma vez que uma pequena fagulha é suficiente para iniciar um foco descontrolado de incêndio. Fogueiras em acampamentos também não são recomendadas, pelo mesmo risco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também devido à baixa umidade, a proteção à pele é importante, sendo recomendado, assim, o uso de protetores solares e hidratantes – a falta de nuvens intensifica a ação do sol na pele. Além disso, a maior ingestão de água é necessária, visto que a perda líquida pelo corpo tende a ser mais expressiva.